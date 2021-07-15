YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

15.07.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık kayboldu. Vatandaşlarca yapılan aramanın ardından Yanık'ın cesedi evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkarılmıştı. Böylece afette yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ekipler, haber alınamayan Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldularYer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldular
PARTNERRol arkadaşıyla sarmaş dolaş video çeken Kadir, merak edilen soruya yanıt verdiRol arkadaşıyla sarmaş dolaş video çeken Kadir, merak edilen soruya yanıt verdi
GÜNCELLEME - Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden olduGÜNCELLEME - Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
02:58
Sabah
04:52
Öğle
12:29
İkindi
16:27
Akşam
19:56
Yatsı
21:42

Rize Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Sevilay Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.