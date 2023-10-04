YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'deki şiddetli yağış nedeniyle Rize-Güneysu kara yolunun bir kısmı çöktü

Rize'deki şiddetli yağış nedeniyle Rize-Güneysu kara yolunun bir kısmı çöktü

04.10.2023 07:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddetli yağışın etkili olduğu Rize'de, Salarha Deresi'nin yükselmesi nedeniyle Rize-Güneysu yolunun bir kısmı çöktü.

Rize'deki şiddetli yağış nedeniyle Rize-Güneysu kara yolunun bir kısmı çöktü

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla Salarha Deresi'nin debisi yükseldi.

Suyun etkisiyle altı boşalan Rize-Güneysu yolunun ikinci kilometresinde 3 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında şans eseri kara yolunda kaza yaşanmadı.

Jandarma ekipleri Rize-Güneysu kara yolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ulaşım yol işaretleme çalışmasının ardından karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Yetkililer, yol yapım çalışmasının yağışların ardından başlayacağını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlılar Günü Bayburt’ta çeşitli etkinliklerle kutlandıYaşlılar Günü Bayburt’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı
Erzincan’da 902 bin sazan balığı yavrusu suyla buluşturulduErzincan’da 902 bin sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu
Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldüKırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:12
İkindi
15:27
Akşam
18:04
Yatsı
19:23

Rize Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Deva eczanesi
Ardesen
Sevgi eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Pazar
Gözde eczanesi
Merkez
Nur eczanesi
Cayeli
Findikli eczanesi
Findikli
Kalkandere eczanesi
Kalkandere
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.