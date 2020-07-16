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Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor

RİZE HABERLERİ  | 16.07.2020 12:08 | Son Güncelleme

Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından kurumlar tarafından başlatılan hasar tespitinin yanı sıra Karayolları, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince yol açma çalışmaları yürütülüyor.

AFAD tarafından Çayeli ve İkizdere ilçelerinde hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Kızılay ekipleri de bölgede gıda ve su ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ, İkizdere, Madenli, Şairler ve Aşıklar derelerinde yaşanabilecek yeni su taşkınlarını önlemek için tahkimat çalışmalarına devam ediyor. Rize Belediyesi ve ilgili belediye ekipleri de çalışmalara destek sağlıyor.

Bölgede kapalı bulunan Yeşilırmak, Abdullahhoca, Düzgeçit, Yamaç, Ortaköy, Güzeltepe köyü ve Ağaran Şelalesi yolu ise ulaşıma açıldı.

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