Rizeli gurbetçiden köyüne "Sevgi Kütüphanesi"

Hayırsever, yapının üst katındaki bir bölümü düğün ve toplantı salonuna dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Burada ücretsiz olarak köy düğünleri ve toplantılar yapılabilecek.

Eşi Zeliha Kalyoncu'nun da desteği ile üç yıl süren çalışmanın ardından Nazım Kalyoncu, iki katlı okulu kütüphaneye dönüştürdü.

Almanya'da bulunduğu dönemde yaşadığı mahallede eğitim amacı ile üç kütüphane açılmasını sağlayan Kalyoncu, kapanan köy okulunun yerine de köylülerin isteği ile kütüphane kurmaya karar verdi.

Kalyoncu, 40 yıl önce Almanya'ya giderek lokanta işletmeciliğine başladı. Son yıllarda sıkça Türkiye'ye gelen Kalyoncu, memleketi Rize'nin Kırklartepe köyünde ev yaptırarak yaz aylarını burada geçirmeye başladı. Köyde yaşamaya iyice alışan Kalyoncu, lokantasını satarak birkaç ay önce eşi Zeliha Kalyoncu ile köye yerleşti.

- "Tek amacım hiç karşılıksız insanlara güzellikleri ulaştırmak"

İlkokul mezunu olan Kalyoncu, AA muhabirine, 1993 yılında okuduğu bir kitap ile dünyaya bakış açısının değiştiğini, bu dönemden sonra kendisini geliştirerek her gün kitap okumaya özen gösterdiğini söyledi.

Kendisinin de okuduğu ilkokulun kapanması dolayısıyla üzüldüğünü anlatan Kalyoncu, köylünün de isteği ile yetkililerle görüşerek iki katlı okulu kütüphaneye dönüştürmeye karar verdiğini anlattı.

Kalyoncu, üç yıldır bu proje üzerinde çalıştığını ve mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir hizmeti şans olarak görüyorum. Tek amacım hiç karşılıksız, insanlara güzellikleri ulaştırmak. Doğduğum köye gelme imkanı oluşunca böyle bir altyapının olduğu söylendi. Okulu Milli Eğitim Müdürlüğünden kiraladım. Hizmetimi kimseden bir şey beklemeden yapıyorum." dedi.

"Sevgi" kelimesinin hayatında çok büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kalyoncu, "Bu nedenle kütüphanenin adını da Sevgi Kütüphanesi koydum. Sevgi her şeyin ilacı. İnsanlığın ilacı. Okuduğum bütün kitaplar da 'sevgi' der. Sevgi paylaştıkça çoğaldığı için bu hizmet yolunda ilerliyorum." diye konuştu.