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Rizeli kafe işletmecisinin beslediği tilkilerde sohbet görüntüleri gülümsetti

28.12.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rizeli kafe işletmecisinin beslediği tilkilerde sohbet görüntüleri gülümsetti

RİZE (AA) - Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kafe işleten Osmanoğlu, aç kalıp zaman zaman iş yerine gelen iki tilkiyi beslemeye başladı.

Tilkiler için ulaşabilecekleri noktalara ekmek, köfte ve sucuk bırakan Osmanoğlu, müzik ve gürültüye rağmen kaçmayan ve bırakılan yiyecekleri yiyen bu hayvanları cep telefonuyla kaydetti.

"Pamuk" ve "Boncuk" ismini verdiği tilkileri elleriyle de besleyen Osmanoğlu'nun, hayvanlarla esprili sohbetinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Osmanoğlu'nun tilkilere yönelik, "Bunların haline bak. Biri bir masada. Biri diğer masada. Siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Siz izin aldınız mı? Ben kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Bırak elmayı. Boncuk, çay içer misin? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım?" şeklindeki esprili sözleri izleyenleri gülümsetti.

Hasan Osmanoğlu, AA muhabirine, tilkilerin alıştıkları için artık gürültü ve müşteri olduğu zamanlarda da gelmeye başladığını söyledi.

Tilkilerin kendisine alışmasının iki ay sürdüğünü belirten Osmanoğlu, "Pamuk adını verdiğim ilk önce geldi. Ekmek ile yaklaştım. Sonra köfte verdim, daha çabuk geldi, sevdi sanırım. Sucuk verdim, iki ayda yanıma yaklaştı. Dizimde oturup yemek yediriyordum. Dükkanın içine soktum. Çok alışınca bağırdığım zaman geliyor, başka gelmiyor. Değişik davranışları oluyor." dedi.

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