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Rizeli minikler, 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri kliple kutladı

RİZE HABERLERİ  | 21.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Rizeli minikler, 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri kliple kutladı

RİZE (AA) - Rize'de anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde hazırladıkları kliple kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan Gülbahar Hatun Anaokulu öğrencileri, bayramı erkenden kutlamak için harekete geçti.

Türk bayrağı, kırmızı beyaz balonlar ve "23 Nisan bayramımız kutlu olsun." yazılı afişler hazırlayarak evlerini süsleyen çocukların "Evde kal." çağrılarının yer aldığı görüntüleri, velilerce kaydedildi.

Miniklerin "Hayat eve sığar, çocuk bayramını evde kutlayacağız.", "Virüsü yenmek için evde kal Türkiye.", "Bayramlar eve sığar.", "Hayat eve sığar evde de bayram kutlanır." mesajlarını verdiği görüntülerle klip hazırlandı.

Okul Müdürü Cemil Metoğlu, öğrencilerin 23 Nisan'ın 100. yıl coşkusunu evlerinde yaşayacağını belirterek, klip hazırlıkları yapan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kovid-19 Rize

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