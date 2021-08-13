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Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı

13.08.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı

RİZE (AA) - Rize'de sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelan meydana geldi, Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.

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