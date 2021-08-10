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Rize'nin Kalkandere ilçesinde çay bahçesinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

10.08.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Kalkandere ilçesinde çay bahçesinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'de sağanağın ardından derenin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan iki kişi, AFAD ve İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyündeki derenin taşması sonucu Nuran (56) ve Fatma Aycibin (85) çay bahçesinde mahsur kaldı.

AFAD ve İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kepçe yardımıyla bulundukları yerden alınan iki kişi güvenli bölgeye götürüldü.

Kurtarılan iki kişiden Fatma Aycibin, olay yerinde sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından tedbir amacıyla Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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