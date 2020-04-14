Rize'nin Kalkandere Kaymakamı Yılmaz'dan karantina açıklaması:

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahallede yarından itibaren uygulanacak karantinaya ilişkin, "Vatandaşlarımızdaki yanlış algıları ortadan kaldırmak için şunu ifade etmek isterim ki bu bir kontrollü tedbirdir. En nihayette sokağa çıkma yasağı tarzında bir şey değil." dedi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki karantina tedbirinin yarın saat 08.00'den itibaren uygulanacağını söyledi.

Söz konusu tedbirin Medrese, Aşağı Tatlısu, Yukarı Tatlısu ve Aksu Mahallelerini kapsadığını belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızdaki yanlış algıları ortadan kaldırmak için şunu ifade etmek isterim ki bu bir kontrollü tedbirdir. En nihayette sokağa çıkma yasağı tarzında bir şey değil." ifadelerini kullandı.

- "Temel tüketim maddelerinin satıldığı işletmelerimiz açık bulunacak"

Yılmaz, Kaymakamlık olarak belediye yetkilileri ile bir araya gelerek vatandaşların bu süreçte temel ihtiyaçlarının nasıl karşılayacağı noktasında belirli kuralları ve standartları oluşturacaklarını belirterek şöyle devam etti: