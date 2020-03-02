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Rize’nin Rus İşgalinden Kurtuluşu’nun 102. Yıldönümü etkinlikleri

RİZE HABERLERİ  | 02.03.2020 14:02 | Son Güncelleme

Rize’nin Rus işgalinden kurtuluşunun 102.

Rize’nin Rus işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Rize Valiliği önünde bulunan tören alanındaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı gösterisi ile devam etti.
Törende konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin bu vatanın kolay kazanılmadığını ifade ederek "102 yıl önce bağımsızlık mücadelesi için şehadet şerbetini içen ve 24 Şubat’ta İdlip’te verdiğimiz, 34 şehidimizin ruhları şaad olsun. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgede çatışmalar halen devam ediyor. Bütün yiğit askerlerimize buradan selam olsun. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimizden sağlıklı olanlarla sıhhatler ve ahirete gökmüş olanların ailelerine sabırlarla diliyoruz’’ dedi.
Törenin ardından Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF), Rize Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Rize Valiliği’nin iş birliğiyle yürütülen ‘Rize İçin Bir Fikrim Var’’ isimli fikir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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