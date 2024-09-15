Robert De Niro "Mezar taşıma bunu yazdıracağım" diyerek açıkladı

‘Who’s Talking to Chris Wallace?’ adlı programa konuk olan 81 yaşındaki yıldız Robert De Niro mezar taşına ne yazılmasını istediğini açıkladı. En büyük çocuğu 53 yaşında olan De Niro’nun, Drena, Raphael, Julian, Aaron, Elliot and Helen ve Gia adından 7 çocuğu bulunuyor.

Bir baba olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Robert De Niro, programda, "İyi bir baba değil miydiniz?" diye sorusunu yanıtladı.

De Niro, "Hayır! Elimden gelenin en iyisini yaptım. Tek diyebileceğim bu. Hep çok yoğundum ama çocuklarımı çok seviyorum’’ dedi.

ROBERT DE NİRO VASİYETİ

Bir süredir birlikte olduğu Tiffany Chen'den Gia Virginia Chen ismini veren Deniro, aile kavramı üzerinde, özellikle bir baba olarak mezar taşına ne yazılması istediğini açıkladı.

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştğını söyleyen De Niro, mezar taşına, "Hatta mezar taşıma da bunu yazdıracağım: Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.