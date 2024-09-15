MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Robert De Niro "Mezar taşıma bunu yazdıracağım" diyerek açıkladı

Robert De Niro "Mezar taşıma bunu yazdıracağım" diyerek açıkladı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
15.09.2024 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl yedinci kızına baba olmasıyla oldukça adından söz ettiren 81 yaşındaki Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Robert De Niro, katıldığı bir programda mezar taşına ne yazdıracağını açıkladı.

Robert De Niro "Mezar taşıma bunu yazdıracağım" diyerek açıkladı

‘Who’s Talking to Chris Wallace?’ adlı programa konuk olan 81 yaşındaki yıldız Robert De Niro mezar taşına ne yazılmasını istediğini açıkladı. En büyük çocuğu 53 yaşında olan De Niro’nun, Drena, Raphael, Julian, Aaron, Elliot and Helen ve Gia adından 7 çocuğu bulunuyor.

Bir baba olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Robert De Niro, programda, "İyi bir baba değil miydiniz?" diye sorusunu yanıtladı.

De Niro, "Hayır! Elimden gelenin en iyisini yaptım. Tek diyebileceğim bu. Hep çok yoğundum ama çocuklarımı çok seviyorum’’ dedi.

robert-deniro

ROBERT DE NİRO VASİYETİ

Bir süredir birlikte olduğu Tiffany Chen'den Gia Virginia Chen ismini veren Deniro, aile kavramı üzerinde, özellikle bir baba olarak mezar taşına ne yazılması istediğini açıkladı.

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştğını söyleyen De Niro, mezar taşına, "Hatta mezar taşıma da bunu yazdıracağım: Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Robert De Niro mezar taşı
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kelime-i Şehadet’i gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kelime-i Şehadet’i gündem oldu

İstanbul'da anne katiline linç girişimi! Cesetle günlerce birlikte yaşamış

İstanbul'da anne katiline linç girişimi! Cesetle günlerce birlikte yaşamış

Liseli kız öğrencileri kulübesinde kelepçeledi: "Fiziğin çok güzel, tayt giy"

Liseli kız öğrencileri kulübesinde kelepçeledi: "Fiziğin çok güzel, tayt giy"

Volkan Demirel, Osimhen'i öve öve bitiremedi

Volkan Demirel, Osimhen'i öve öve bitiremedi

İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.