Robinho'nun yeni takımını açıkladı!

Galatasaray'a Süper Lig'de mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Robinho ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Robinho'nun sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir forması giyeceğini açıkladı.

Sinan Engin canlı yayında yaptığı açıklamada ''Robinho Ocak'ta Başakşehir forması giyecek. Dünya yıldızı bir adam, müthiş bir profesyonel. Bu çocuğun çok da büyük parası vardır ve herkes de Sivas'a gitmez, topçular İstanbul'u hedefler. Sivas'ta hiçbir sorun çıkarmadan topunu oynadı. İstanbul'da da profesyonelce yaşarsa Başakşehir'e güç katar'' ifadelerini kullandı.

