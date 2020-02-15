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Robot takımı, Amerika öncesi İngilizce eğitim aldı

MERSİN HABERLERİ  | 15.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sınırları içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımı, kendi okullarında aldığı İngilizce eğitime ek olarak özel bir okulda hızlandırılmış İngilizce eğitim desteği aldı.Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde 1-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan First Robotics Competition etkinliğine katılacak robot takımı öğrencileri, turnuva öncesi İngilizce eğitim desteği aldı.

Robot takımı, Amerika öncesi İngilizce eğitim aldı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sınırları içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımı, kendi okullarında aldığı İngilizce eğitime ek olarak özel bir okulda hızlandırılmış İngilizce eğitim desteği aldı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde 1-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan First Robotics Competition etkinliğine katılacak robot takımı öğrencileri, turnuva öncesi İngilizce eğitim desteği aldı. Öğrencilerin aldığı eğitimi yakından takip eden MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esma Kök ve beraberindeki heyet, öğrencilerin eğitim gördükleri okulu ziyaret ederek, robot takımı ve okul kurucusu Tamer Güner ile bir araya geldi. Gerçekleşen sunum ile robot takımının faaliyetlerini anlatan takım öğrencileri, İngilizce eğitim gördükleri okulun öğrencilerini de robotik kodlamaya teşvik etti.
İngilizce eğitimin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Tekli, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji dehalarını yetiştirmek istediklerini belirterek, “Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin tasarladığı robot Amerika’da gerçekleşecek olan First Robotics Competition’da yarışacak. Kodlama ve yazılım hayatımızın her evresinde karşımıza çıkıyor. Bu sebeple öğrencilerimizi bilime ve teknolojiye hakim olmaları açısından bu tarz etkinlikler büyük önem taşıyor. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Mersin’deki bütün okulların bizim okulumuzu ziyaret edip oradaki faaliyetleri yerinde incelemesi gerekiyor" dedi.

Robot takımı, Amerika öncesi İngilizce eğitim aldı

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Atlas Eczanesi
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Elif (Akdeniz) Eczanesi
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Esen Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Mersin Plus Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
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