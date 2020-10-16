Robotik cerrahiyle diz ve kalça ameliyatlarında hata riski sıfıra iniyor

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da özel bir hastanede gerçekleştirilen diz ve kalça protezi ameliyatlarında kullanılan "Mako Robotik Cerrahi" sayesinde kemik kesilmesini gerektiren müdahalelerde insana bağlı hatalar en aza indiriliyor. "Mako Robotik Cerrahi" yöntemiyle diz ve kalça protezi ameliyatı yapılacak hastanın operasyonel bilgileri doktorlar tarafından robota tanımlatılıyor. Doktorların komutlarının ardından işleme başlayan robot, kemik kesme işlemlerinde ameliyat süresini kısaltırken operasyondaki hata payını da sıfıra indiriyor. Diz ve kalça protezi ameliyatlarında 6-7 günü bulan taburcu süreleri ise robotik cerrahinin de katkısı ile bir güne kadar düşüyor. Hastanenin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik teknolojinin ortopedi ameliyatlarında yaklaşık 10 yıldır kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Bilgen, Türkiye'de de 3 ilde bu robottan faydalanıldığını Bursa'da ise kullanıma yeni başladıklarını belirterek, teknolojiyi takip etmenin, insanların güvenli ve çabuk iyileşmesine imkan sağladığını kaydetti.

Ameliyatlarda kullandıkları "Mako Robotik Cerrahi"nin hatasız işlem yapmayı sağlayan bir teknolojiye sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bilgen, şöyle konuştu: "İnsana bağlı olan olası hataları ortadan kaldırmaya yönelik bir sistem geliştirilmiş. Bu sistem dahilinde biz kemik kesilerimizi yapıp implantları ona göre uyguluyoruz. Ameliyat öncesinde nasıl bir ameliyat yapacağımızı robota öğretiyoruz. Bunu öğrettikten sonra robot, ameliyat içinde bizim öğrettiğimiz yoldan hareket ediyor. Robot sayesinde ameliyat kısa sürüyor. Hasta, ameliyattan sonra daha az doku travması olduğu için daha çabuk iyileşiyor. Anestezinin de katkısıyla ameliyat sonrası ağrısız bir süreç yaşamasına imkan sağlanıyor." - "Ekonomisine katkı sağlayacak bir yöntem" Bilgen, robotik cerrahinin ekonomik faydalarına değinerek, "Yaptığımız implantların belli ömürleri var. Özellikle ülkemizde artroplasti cerrahisinde revizyon ameliyatları biraz fazla. Bunların en aza çekilmesi için bu tür teknolojik ürünlerin kullanılması revizyon oranlarımızı azaltacak. Dolayısıyla bunlar için ortaya çıkan maliyetleri ortadan kaldırmış olacağız. Yani ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir yöntem." diye konuştu.