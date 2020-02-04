Robotik-kodlama 2.0 eğitimleri için kayıtlar başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) belediyenin 8-16 yaş arası öğrenciler için gerçekleştirdiği robotik-kodlama eğitimlerinde yepyeni bir dönemin 12 Şubat’ta başlayacağını açıkladı. Muratpaşa robotik-kodlama 2.0 eğitimleri için kayıtların Çarşamba itibariyle başlayacağını belirten Başkan Uysal, 10’ar haftalık dönemler halinde gerçekleştirilecek programa 400 öğrenci kabul edileceğini belirtti.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2016



