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Robotik-kodlama 2.0 eğitimleri için kayıtlar başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) belediyenin 8-16 yaş arası öğrenciler için gerçekleştirdiği robotik-kodlama eğitimlerinde yepyeni bir dönemin 12 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.

Robotik-kodlama 2.0 eğitimleri için kayıtlar başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) belediyenin 8-16 yaş arası öğrenciler için gerçekleştirdiği robotik-kodlama eğitimlerinde yepyeni bir dönemin 12 Şubat’ta başlayacağını açıkladı. Muratpaşa robotik-kodlama 2.0 eğitimleri için kayıtların Çarşamba itibariyle başlayacağını belirten Başkan Uysal, 10’ar haftalık dönemler halinde gerçekleştirilecek programa 400 öğrenci kabul edileceğini belirtti.
Muratpaşa Belediyesi’nin 2016

Robotik-kodlama 2.0 eğitimleri için kayıtlar başlıyor

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