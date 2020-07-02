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Robotik kodlama sınıfına şehit öğretmenin adı verildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Eskişehir Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulunda açılan Robotik Kodlama sınıfına şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adı verildi.Sarıcakaya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayırsever işadamlarının katkıları sonucunda Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulunda Robotik Kodlama sınıfı açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulunda açılan Robotik Kodlama sınıfına şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adı verildi.
Sarıcakaya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayırsever işadamlarının katkıları sonucunda Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulunda Robotik Kodlama sınıfı açılışı gerçekleştirildi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaptığı okuldan memleketi Gümüşhane’ye giderken terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın isminin verildiği sınıfın açılışı; İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar ve hayırsever işadamlarıyla birlikte gerçekleştirildi.
Bu sınıfta şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın isminin bilimle yaşatılacağını belirterek sözlerine başlayan Kaymakam Murat Demirbilek, “Bugün bir hayalimizi gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz burada geleceğimizin bilim adamlarını yetiştireceğiz. Bizlerin bu hayallerini gerçekleştirmede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben tekrardan şehit öğretmenlerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmayız. Bize düşen görev, öğretmenlerimize sahip çıkmaktır. Gencecik fidanları yetiştirmek için canla başla uğraşıyorlar" diye konuştu.
Açılış konuşmalarından sonra Robotik Kodlama sınıfının açılışında katkı sağlayan firmalara plaket takdim edildi.

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