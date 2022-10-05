Roche Diagnostik Global CEO’su Matt Sause oldu

İSTANBUL (AA) - Roche, Diagnostik Bölümü’ne yönelik globalde yeni bir üst düzey atamayı duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022'de global yapılanmasında kritik pozisyonlarda yaptığı değişiklikleri duyuran Roche, organizasyonel yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Roche Diagnostik Bölümü’nün lideri olan ve Mart 2023 itibarıyla geçerli olmak üzere Roche Grup Üst Yönetcisi (CEO) olarak atanan Thomas Schinecker’in yerine Roche Diagnostik Kuzey Amerika Bölge Başkanı Matt Sause getirildi.

- "Roche Diagnostik için mükemmel bir lider"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Thomas Schinecker, Matt Sause'nin Roche’taki 20 yılı aşkın kariyeri boyunca Asya, Latin Amerika, Avrupa ve Kuzey Amerika’da hem Diagnostik hem de İlaç alanında pek çok farklı görevde bulunduğunu, bilimsel bilgi birikimi ve liderlik konusundaki deneyiminin kendisini Roche Diagnostik için mükemmel bir lider yaptığını bildirdi.

Mart 2023 itibarıyla görevini Thomas Schinecker’e devredecek olan şu anki Roche Grup CEO’su Severin Schwan da, "Matt’in Roche’ta olağanüstü bir kariyeri var. Bir kez daha Roche Diagnostik’in liderlik görevine şirket içerisinden bir ismi getirdiğimiz için çok memnunum." açıklamasında bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Miami Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra San Diego Kaliforniya Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayan Matt Sause, Roche’taki kariyerine 2002'de Amerika Birleşik Devletleri’nde Kıdemli Moleküler Çözümler Müdürü olarak başladı.

Sause, Japonya, İrlanda, Peru ve Güney Kore gibi farklı ülkelerde Genel Müdürlük ve Global Ürün Liderliği rollerinde bulunduktan sonra 2018'de Genentech’e geçerek Akciğer, Baş ve Boyun Kanserleri Tedavi Alanı'ndan sorumlu lider olarak görev yaptı. Daha sonra, şu an yürütmekte olduğu Roche Diagnostik Kuzey Amerika Bölge Başkanı ve CEO’su görevine getirildi.

Matt Sause, 1 Ocak 2023 itibarıyla Roche Diagnostik CEO’su ve Kurumsal İcra Komitesi Üyesi olarak görevine başlayacak.

