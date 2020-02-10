Roche'un satışları geçen yıl yüzde 9 arttı

Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda sergilediği finansal başarıyı 2019 yılı performansına taşımayı başaran şirket, grup satışlarını sabit kur cinsinden yüzde 9 arttırarak 61,5 milyar İsviçre frangı seviyesine çıkardı. İlaç bölümünün satışları yüzde 11 artışla 48,5 milyar İsviçre frangı olurken, diagnostik bölümünün satışları da yüzde 3 yükselerek 12,9 milyar İsviçre frangı olarak kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden ve kişiye özel tanı ve tedavinin de öncü firmalarından Roche'un, İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirilen konferansta 2019 yılının finansal sonuçlarını açıkladığı bildirildi.

- "Portföyümüzü canlandırmada kaydettiğimiz ilerleme, yeni döneme de etki edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Grup Üst Yöneticisi (CEO) Severin Schwan, "Roche olarak 2019’da oldukça başarılı operasyon sonuçları elde ettiğimizi söylemek isterim. Onkoloji alanında iki yeni tedavi seçeneğimizin pazara sunulması ve diğer iki tedavimizin ise yeni endikasyonlarının onaylanması, aynı zamanda da nöroloji alanında yeni tedavi çözümümüz için öncelikli inceleme sürecinin başlatılmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Portföyümüzü canlandırma yolunda elde ettiğimiz ilerlemeye bakarsak Roche’un önümüzdeki dönemde büyüme için çok doğru bir noktada olduğunu söyleyebilirim. 2020 yılında da ciromuzun düşük ila orta tek haneli artış göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Gen tedavisi alanında yeni bir satın alma

Roche, 2019 yılında kişiye özel tanı ve tedavi hizmetleri stratejisini daha da geliştirmek için yeni iş birliği anlaşmalarını sürdürdü. Satın alma süreci aralık ayında tamamlanan Spark Therapeutics Inc. (Spark Therapeutics) ile Roche, gen tedavisi alanında güçlü bir ortaklığa imza atmış oldu.