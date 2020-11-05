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Rögar kapağı tadilatı yapan işçilere seyir halindeki araç çarptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.11.2020 14:50 | Son Güncelleme

Denizli’de rögar kapağının tadilatını yapmaya hazırlanan iki işçiye seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı.

Denizli’de rögar kapağının tadilatını yapmaya hazırlanan iki işçiye seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan işçilerin yola savrulurken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Merkezefendi İlçesi, Cinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler Bulvar üzerinde bulunan rögar kapağını tadilatını yapmak için hazırlık çalışmaları yapıyordu. Ardından güvenlik şeridi çekmeye çalışan iki işçiye seyir halinde olan 20 ABB 052 plakalı hafif ticari araç sürücüsü dikkatsizliği üzerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki işçi yola savruldu. Kazanın olduğunu gören diğer işçiler yaralılara ilk müdahalenin ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan iki işçiye yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bulvar üzerinde yapılan çalışma ertelendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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