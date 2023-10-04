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Rögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla doldu

04.10.2023 14:28 | Son Güncelleme:
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yağışın ardından rögarların tıkanması neticesinde 3 katlı bir evin alt katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Rögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla doldu

Aşırı yağışla birlikte rögarlar tıkanarak yollara taştı. Mahallenin ara sokakları göle döndü. Serencik Mahallesi Ahmet Hamamcı Sokak’ta 3 katlı bir evde oturan Tetik ailesinin evini de su bastı. Atık sularla dolan ev kullanılamaz hale geldi. Hüsnü ve Gözde Tetik çifti, 2 çocuğuyla birlikte atık su ile dolan evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Mudurnu Belediyesi’ne müracaat ettiklerini belirten aile, kimseden geri dönüş alamadıklarını ifade etti. Bölgeye gelen belediye yetkilileri çalışma başlattı.

"KURTARABİLDİĞİM EŞYALARIMI KURTARACAĞIM"

Evdeki eşyaları toplamaya başladıklarını ifade eden Gözde Tetik, "Yağmurun yağdığı akşam bir dövülmediğimiz kaldı. Yetkililer geliyor, direkt bizimle ilgilenmeden sokaktaki rögarları açmaya çalıştılar. İçeriye gelip, ’Sizde bir şey var mı’ diye sormadılar bile. Ben maddiyatta değilim. İtfaiyeyi arıyorum 1 saat 45 dakika sonra geliyor buraya. Evi toparladık, taşınıyoruz. Kurtarabildiğim eşyalarımı kurtaracağım" dedi.

"BENDE ÇIKACAĞIM EVDEN"

3 katlı evin 2’nci katında oturan bir kadın ise evden çıkacağını belirterek, "Evin ev diyecek hali kalmadı. Koku rahatsız ediyor. Ev sahibi de ‘çıkın’ dedi. Bende çıkacağım evden" ifadelerini kullandı.

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