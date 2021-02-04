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Rögara düşen Kadife için seferber oldular

04.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesi Aksaz mevkiinde 3 aylık sıpa rögara düştü.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Aksaz mevkiinde 3 aylık sıpa rögara düştü. Vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evini arayarak yardım istedi. Gelen telefonunun ardından ekipler Marmaris’e giderek rögara düşen Kadife isimli 3 aylık sıpayı kurtardı.
Kadife ismi verilen 3 aylık sopa Marmaris’ten Menteşe’deki’ Geçici Hayvan Bakım Evine getirildi. Veteriner Hekimler Kadifenin röntgenini çekti. Ayağında ve kaburgalarında kırıkları olan Kadife ameliyata alındı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veterineri Özgür Yaman, “Geçici Hayvan Bakım Evinde 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Burada röntgen çekebiliyoruz. Kemik kırıklarına ve tümörlere müdahale ediyoruz. Akşam saatlerinde Marmaris’te rögara düştüğünü, yaralandığını ve hayati riski olduğunu öğrendiğimiz sıpa ihbarına ekiplerimiz anında müdahale ederek buraya getirdi. Sıpayı rögardan çıkarttığımız için üzerindeki kiri temizledik. Ciddi enfeksiyon riski vardı. Kafatasında travma oluşmuş. Sol göz kapağında ciddi yaralanma vardı. Ön sol bacağının diz ekleminde ciddi kayıplar vardı. Çektiğimiz röntgende hayvanın sol kaburgasında bazı kırıklar olduğunu tespit ettik. Medikal tedavisine başladık. Kısa zaman içerisinde iyileşecek. Sağlığına kavuştuktan sonra hayvan severlere sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Geçici Hayvan Bakım Evimize ilçelerden bugüne kadar toplamda 27 adet eşek ve sıpa geldi. Bunların bir kısmı yaralı bir kısmı sahipsiz güçten düşmüştü. Bu hayvanlarımızın burada rehabilitasyonunu yapıyoruz” dedi.

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