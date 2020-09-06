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Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da 17 yaşındaki fiziksel engelli Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini, Mehmetçik gerçekleştirdi.Fiziksel engelli Rojda Yıldız, ailesiyle birlikte Meşeli köyü feribot iskelesini gezdiği sırada jandarma ekiplerini görerek sevinçten heyecanlandı.Aile, ekiplere çocuklarının jandarmayı çok sevdiğini ve askeri üniforma giyme hayalinin olduğunu söyledi.Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Rojda’nın hayalini gerçekleştirmek ve mutluluğuna ortak olmak için askeri üniforma hazırlayıp sürpriz yaptı.Üniformayı giyen Rojda’nın mutluluğu gözlerinden okunurken, aile de jandarma ekiplerine teşekkür etti.Rojda ile hayalini gerçekleştiren jandarma ekipleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi

Elazığ’da 17 yaşındaki fiziksel engelli Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini, Mehmetçik gerçekleştirdi.
Fiziksel engelli Rojda Yıldız, ailesiyle birlikte Meşeli köyü feribot iskelesini gezdiği sırada jandarma ekiplerini görerek sevinçten heyecanlandı.Aile, ekiplere çocuklarının jandarmayı çok sevdiğini ve askeri üniforma giyme hayalinin olduğunu söyledi.Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Rojda’nın hayalini gerçekleştirmek ve mutluluğuna ortak olmak için askeri üniforma hazırlayıp sürpriz yaptı.Üniformayı giyen Rojda’nın mutluluğu gözlerinden okunurken, aile de jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Rojda ile hayalini gerçekleştiren jandarma ekipleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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