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Roka AVM 8. Şubesini açıyor

VAN HABERLERİ  | 18.11.2020 13:36 | Son Güncelleme

Van’ın önde gelen yerel marketlerinden Roka AVM, 8’inci şubesini açıyor.Yıllardır Van halkına yerel market anlamında hizmet veren Roka AVM, 8’inci şubesini açıyor.

Roka AVM 8. Şubesini açıyor

Van’ın önde gelen yerel marketlerinden Roka AVM, 8’inci şubesini açıyor.
Yıllardır Van halkına yerel market anlamında hizmet veren Roka AVM, 8’inci şubesini açıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, “İlimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak, halkımıza kaliteli ürün sunmak ve kentin istihdamına katkı sağlamak amacıyla yıllardır Van’da hizmet veriyoruz. Verdiğimiz bu hizmet kapsamında bize gelen yoğun talep üzerine 8’inci şubemizi Kalecik TOKİ’de açarak oradaki mağduriyeti gidereceğiz. Amacımız hizmetin en iyisini ve en kalitelisini halkımızın ayağına götürmektir” dedi.
Yeni şubenin kasım ayı içerisinde hizmet vereceğini dile getiren Avcı, “Kalecik TOKİ’de açacağımız şubede 35 kişinin istihdamını sağlayarak istihdam sayımızı 300’ün üzerine çıkaracağız. Bu anlamda yeni şubemizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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