Roket takımının büyük başarısı

2020’de "Alçak İrtifa" kategorisinde Düzce’yi temsil ederek yarışmada atış alanına girmeye hak kazandı.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep Alçak İrtifa Roket Yarışması’nda Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafız İHO STEAM Roket takımı 5 raporluk zorlu süreçlerin tamamını başarıyla geçerek, finallere katılmaya hak kazandı. 177 üniversite takımının katıldığı "Alçak İrtifa" kategorisinde Hafız İHO STEAM Roket Takımı ilk yılında 23. olarak, ilk 32 takım arasına girmeyi başardı. Roket Yarışması kapsamında, Atış/Uçuş onayı alan Hafız İHO STEAM Roket Takımı 6-7 Eylül 2020 tarihinde, Aksaray Tuz Gölü’ndeki Roketsan Hisar Fırlatma Tesisleri’nde atışını gerçekleştirecek.

HAFIZ İHO STEAM Roket Takımı, Düzce Üniversitesi öğrencileri ile Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan 2019 yılında karma olarak kuruldu. Hafız İHO STEAM Merkezi eğitmen ve öğrencilerinin oluşturduğu takımın amacı; Gerçek mühendislik deneyimini usta çırak ilişkisi içinde yaşayarak mühendislik bilgilerini aktarmayı, gelecekte ülkemize değer üreten mühendislerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.



