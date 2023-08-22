YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Roketler Aksaray’da gökyüzüyle buluştu

Roketler Aksaray’da gökyüzüyle buluştu

22.08.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen Roket Yarışması, Aksaray Tuz Gölü alanında devam ediyor.

Roketler Aksaray’da gökyüzüyle buluştu

Atışlara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Gökyüzüne Türk’ün imzasını birlikte atmaya devam edeceğiz” dedi.
Tuz Gölü alanında gerçekleştirilen roket atışlarına Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yarışmada 1 yıl boyunca çalışma yapan gençlerin roketleri gökyüzüyle buluştu. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada yarışmacı takımları protokol üyeleriyle birlikte gezen Bakan Kacır ve Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerin heyecanlarına ortak oldu.

Yarışmaya katılımların her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Bakan Kacır, “Roket yarışmasında yıldan yıla artan bir ilgi ve katılıma şahitlik ettik. İlk yılımızda 156 takım roket yarışmas4na başvurmuşken bu yıl bin 98 takım bu yarışta bende varım dedi. Bu rakamlar yıldan yıla artan bu ilgi şüphesiz yüksek teknolojiye yönelik toplumumuzda oluşan alakanın bir göstergesidir. Dünyayı değiştiren işlerin yolunun yüksek teknolojiden geçtiğini en iyi gençlerimiz biliyor. Yeniliklere en erken gençlerimiz adapte oluyor, gençlerimiz sahip çıkıyor ve yenilikleri yine geleceğe gençlerimiz taşıyor. Aynı zamanda bütün dünyada bu yenilikleri gençlerimiz ortaya çıkarıyor. Gençlerin kurdukları, dahil oldukları teknoloji takımları bütün bu yeniliklere imza atıyor. Elbette küresel düzeyde yüksek teknolojiye artan ilgiyle birlikte bu rakamları açıklamak mümkün olabilirdi. Ancak Türkiye’de yaşanan bütün dünyanın da ötesinde bir şey. Yani, yarışmalarımıza olan katılımlar, TEKNOFEST’lere gelen milyonları sadece yüksek teknolojiye olan ilgiyle açıklamak mümkün değil. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işi eşi benzeri olmayan bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Her yıl bir kez daha dünya rekorlarına imza atıyoruz. Bu ancak Türk Milleti’nin yüreğindeki tam bağımsızlık sevdasıyla açıklanabilir. Bu ancak Türk gençliğinin yitik sevdasıyla buluşmasının heyecanıyla açıklanabilir. Bu ancak, semalarında bol yıldızlı değil, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırma iddiasıyla açıklanabilir. Allah’ın izniyle biz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle omuz omuza vermeye, sırt sırta bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah birlikte nice rekorlara imza atacak, gökyüzüne hep birlikte Türk’ün imzasını birlikte atmaya devam edeceğiz” dedi.

Yarışmaya ayrıca, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişmeBahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişme
Elazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıElazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldiAlev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 22 Ağustos Salı

İmsak
04:28
Sabah
05:57
Öğle
12:52
İkindi
16:36
Akşam
19:37
Yatsı
21:00

Aksaray Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Salı

Yeni ağaören eczanesi
Agacoren
Mevlana eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Ortakoy
Köseler eczanesi
Merkez
Eyüp sultan eczanesi
Eskil
Mutlu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.