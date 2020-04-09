Roma, Cengiz Ünder'i gönderme planı yapıyor

Ekonomik olarak rahatlamak isteyen Roma'nın, talipleri olan milli yıldızımız Cengiz Ünder'i göndermeyi planladığı ve oyuncuya da bu kararın iletildiği kaydedildi.
Roma forması giyen ve geçirdiği sakatlık sonrası bu sezon kendisini çok gösteremeyen Cengiz Ünder için "satış" kararı gelebilir. La Gazzette della Sport'un haberine göre Roma, son 12 ayda beklentilerden uzak kaldığı belirtilen yıldızı ekonomik anlamda rahatlamak için göndermeyi planlıyor.
Cengiz Ünder'in, Bayern Münih, Leipzig, Milan, Arsenal, Tottenham ve Everton gibi ciddi taliplerinin olduğu vurgulanırken, Lyon'un da son günlerde yoklamalarda bulunduğu kaydedildi.
Roma'nın 15 milyon euro ödediği Cengiz Ünder'i önemli bir bedelle elden çıkarabileceği ve yerini de takımda hazır olan Carles Perez ile rahatlıkla doldurabileceği belirtildi. Bu sezon 20 maçta 1055 dakika süre alan Cengiz Ünder, 3 gol atarken, asist yapamadı.
(SPORX)
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