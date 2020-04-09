SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Roma, Cengiz Ünder'i gönderme planı yapıyor

Roma, Cengiz Ünder'i gönderme planı yapıyor

İTALYA HABERLERİ  | 09.04.2020 09:15 | Son Güncelleme

Ekonomik olarak rahatlamak isteyen Roma'nın, talipleri olan milli yıldızımız Cengiz Ünder'i göndermeyi planladığı ve oyuncuya da bu kararın iletildiği kaydedildi.

Ekonomik olarak rahatlamak isteyen Roma'nın, talipleri olan milli yıldızımız Cengiz Ünder'i göndermeyi planladığı ve oyuncuya da bu kararın iletildiği kaydedildi.

Roma forması giyen ve geçirdiği sakatlık sonrası bu sezon kendisini çok gösteremeyen Cengiz Ünder için "satış" kararı gelebilir. La Gazzette della Sport'un haberine göre Roma, son 12 ayda beklentilerden uzak kaldığı belirtilen yıldızı ekonomik anlamda rahatlamak için göndermeyi planlıyor.

SON OLARAK LYON DEVREYE GİRDİ

Cengiz Ünder'in, Bayern Münih, Leipzig, Milan, Arsenal, Tottenham ve Everton gibi ciddi taliplerinin olduğu vurgulanırken, Lyon'un da son günlerde yoklamalarda bulunduğu kaydedildi.

Roma'nın 15 milyon euro ödediği Cengiz Ünder'i önemli bir bedelle elden çıkarabileceği ve yerini de takımda hazır olan Carles Perez ile rahatlıkla doldurabileceği belirtildi. Bu sezon 20 maçta 1055 dakika süre alan Cengiz Ünder, 3 gol atarken, asist yapamadı.

(SPORX)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Yıldız futbolcu öyle bir şey yaptı ki...Yıldız futbolcu öyle bir şey yaptı ki...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma İtalya serie a

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Celal Şengör'den olay sözler! ''Dangalaklık sektörü!"

Celal Şengör'den olay sözler! ''Dangalaklık sektörü!"

'Aziz Yıldırım ikimize de sıkar, öldürürdü'

'Aziz Yıldırım ikimize de sıkar, öldürürdü'

Ronaldinho'nun görüntüleri ortaya çıktı! Hapisten çıkar çıkmaz...

Ronaldinho'nun görüntüleri ortaya çıktı! Hapisten çıkar çıkmaz...

Roma'dan Cengiz Ünder kararı

Roma'dan Cengiz Ünder kararı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo'nun koronavirüs testi açıklandı!

Ronaldo'nun koronavirüs testi açıklandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roma, Cengiz Ünder'i gönderme planı yapıyor

Cengiz Ünder'le ilgili şok karar

Juventus’ta forma giyen Douglas Costa, ülkesi Brezilya'da yardım malzemesi dağıttı

Yıldız futbolcu öyle bir şey yaptı ki...

Maldini'den haber var! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Koronavirüs sonucu belli oldu!

Roma'dan Cengiz Ünder kararı

Roma'dan Cengiz Ünder kararı

İtalya Basketbol Federasyonu, sezonun iptal edildiğini açıkladı!

Federasyon açıkladı! Sezon iptal edildi!

Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi

Fatih Terim'i üzen haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.