Roma’da olan Kim Kardashian’dan üstsüz yatak pozu

Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde tatil için Roma’ya gitmişti. Roma tatili devam eden ABD’li yıldızın orada attığı her adım da olay olmaya devam ediyor. Roma’nın turistlik bölgelerinde gezen Kim Kardashian, sürpriz bir şekilde efsane model Kate Moss’la birlikte Vatikan gezisine çıkmıştı.

Kim Kardashian’ın Vatikan’a giderken giydiği kıyafet çok eleştirildi. Kim Kardashian'ın omuz ve bel dekolteli beyaz elbisesi, eleştirmenler tarafından kilise geleneklerine gölge düşürmeyi amaçladığı söylentilerine neden oldu.

Söylentilere aldırış etmeyen Kim Kardashian, bu sabah güne yatak odasından paylaştığı üstsüz pozuyla paylaştı. 40 yaşındaki televizyon ünlüsü fotoğrafını paylaşır paylaşmaz bir milyonu aşan beğeni rakamını gördü.



