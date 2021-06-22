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Kim Kardashian uzun zamandır bu kadar iddialı olmamıştı

22.06.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyon yıldızı ve başarılı iş kadını Kim Kardashian, kendisini milyarderler listesine girmesine neden olan markasının yeni ürünleri için objektif karşısına geçti.

Kim Kardashian uzun zamandır bu kadar iddialı olmamıştı

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, aynı zamanda başarılı bir iş kadını. Özellikle kendi tasarladığı korseleri sattığı Skims markası sayesinde adını milyarderler listesine yazdırmayı başardı.

40 yaşındaki Kim Kardashian markasının yeni koleksiyonunu tanıtmak için objektif karşısına geçti. Hem kendi hem de markanın sosyal medya hesaplarından birkaç gündür yoğun bir şekilde paylaşım yapılıyor.

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Keeping Up With The Kardashians yıldızı Kim Kardashian’ın fotoğraflardan biri diğerlerinden daha fazla dikkat çekti. Neon pembesi sütyen ve g-string ile poz veren Kim Kardashian’ın fotoğafı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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KANYE WEST’İ YİNE DE TEBRİK ETTİ

Kanye West’le boşanma davası devam eden Kim Kardashian, programının Babalar Günü özel bölümünde çocuklarının babasını tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Kim Kardashian, doğum gününü Rus model Irina Shayk ile geçirdiğini gösteren fotoğrafların ortaya çıkmasına rağmen, yakında eski kocası olacak olan Kanye West'in en büyük destekçisi olmaya devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Instagram
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