Roma'dan Everton'a Cengiz Ünder için takas teklifi

Milli futbolcularımız Cenk Tosun ile Cengiz Ünder'in Everton'da bir araya gelme ihtimali gündeme geldi. Sevilla, Milan ve Napoli'nin istediği Cengiz Ünder, Roma'nın Everton'a yapacağı transfer teklifinde kullanılacak.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Roma, Moise Kean transferi için Everton'a Cengiz Ünder takasını teklif etmeye hazırlanıyor. Everton'da beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki Moise Kean bu sezon Premier Lig'de forma giydiği 22 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Sevilla, Milan ve Napoli'nin de devrede olduğu öne sürülürken, Cengiz Ünder için istenen bonservis bedelinin koronavirüs krizi nedeniyle düştüğü aktarıldı. Roma son transfer döneminde Cengiz Ünder'in bonservisini 40 milyon euro olarak belirlemişti.
Roma'dan yapılan açıklamada "As takım oyuncularımız, teknik direktör Paulo Fonseca ve çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında başlayan ekonomik krizde kulübümüze yardımcı olmak için 4 aylık maaşların vazgeçtiler." ifadelerine yer verildi.
(FUTBOL ARENA)
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