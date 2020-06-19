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Roma Köprüsünden başlayarak, Millet Parkında sona erecek park projesi

BİLECİK HABERLERİ  | 19.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine Roma Köprüsünden başlayarak, Millet Parkında sona erecek park projesi hakkında bilgi vererek, "Bu güzergah üzerinde 1 metrekarelik yok ve 40 bin metrelik park yapımına başladık.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine Roma Köprüsünden başlayarak, Millet Parkında sona erecek park projesi hakkında bilgi vererek, "Bu güzergah üzerinde 1 metrekarelik yok ve 40 bin metrelik park yapımına başladık. Hedefimiz 500 bin metrekare park yapmak" dedi.
Şahin, yaptığı açıklamada, "Osmaneli Şehitler Parkımız, Necip Fazıl Kısakürek Parkı, Tarih Parkımızla sadece ilçemizin değil çevremizdeki illerin, ilçelerinde piknik,gezi,mangal,spor için ilçemize gelen misafirlerimize de hizmet veriyor. Şehitler Parkımızla Necip Fazıl Kısakürek Parkımız arasında 2 bin metrelik uzunlukta ve 40 bin metrekarelik alanda yeni bir park yaparak iki parkımızı birleştiriyoruz. 40 bin metrekarelik yeni parkımızda bisiklet, yürüyüş yolları, mangal, piknik ve spor alanları yer alacak. Bir balık restaurant yer alacağı parkımızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Millet Bahçesi ve Roma Parkımızda tamamlandığında Osmaneli’nde 6 kilometre uzunlukta 500 bin metrekare büyüklüğünde büyükşehir ölçeğinde parklara, spor, piknik alanlarına, bisiklet ve yürüyüş yollarına sahip olacağız.Bu parklarımızda yer alan spor tesislerimizle spor kulüplerimiz için Antalya gibi kamp merkezi olacağız. Spor turizmi Osmaneli’nde çok ileri seviyeye bu tesislerimizle gelecek" dedi.

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