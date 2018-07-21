En seksi transfer!

1 / 35 İtalya Serie A Kulüpleri'nden Roma, Ratajkowski'nin Roma formalı bir fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaşınca babası onu ele verdi.

2 / 35 Güzel mankenin babası John Ratajkowski, onun Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşarak, "Acaba hangi takımı tutuyor" notunu düştü.