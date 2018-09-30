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En seksi transfer!

İTALYA HABERLERİ  | 30.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

Futbol kulüplerinin formasıyla poz vermek, ünlülerin sıkça yaptığı bir şey... Dünyaca ünlü seksi model Emily Ratajkowski ise son fotoğrafıyla gündem oldu.

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

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İtalya Serie A Kulüpleri'nden Roma, Ratajkowski'nin Roma formalı bir fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaşınca babası onu ele verdi.

İtalya Serie A Kulüpleri'nden Roma, Ratajkowski'nin Roma formalı bir fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaşınca babası onu ele verdi.
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Güzel mankenin babası John Ratajkowski, onun Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşarak, "Acaba hangi takımı tutuyor" notunu düştü.

Güzel mankenin babası John Ratajkowski, onun Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşarak, "Acaba hangi takımı tutuyor" notunu düştü.
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Roma formasıyla poz veren Emily'nin 2017 yılında Juventus forması ile fotoğrafı çıktı.

Roma formasıyla poz veren Emily'nin 2017 yılında Juventus forması ile fotoğrafı çıktı.
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Yıldız kalecileri Alisson'u 75 milyon Euro'ya Liverpool'a satan Romalılar, daha güzel bir transfere kavuşmuş oldu.

Yıldız kalecileri Alisson'u 75 milyon Euro'ya Liverpool'a satan Romalılar, daha güzel bir transfere kavuşmuş oldu.
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18,5 milyon Instagram takipçisi bulunan Ratajkowski, Romalılar'ın idolü oldu.

18,5 milyon Instagram takipçisi bulunan Ratajkowski, Romalılar'ın idolü oldu.
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Hangi takımı tutarsa tutsun, Emily'yi Roma'da sıcak bir karşılama bekliyor.

Hangi takımı tutarsa tutsun, Emily'yi Roma'da sıcak bir karşılama bekliyor.
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Sosyal medyada paylaşımları binlerce etkileşim alan ünlü modelin fotoğrafları büyük ilgi uyandırıyor...

Sosyal medyada paylaşımları binlerce etkileşim alan ünlü modelin fotoğrafları büyük ilgi uyandırıyor...
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
9 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
10 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
11 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
12 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
13 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
14 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
15 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
16 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
17 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
18 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
19 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
20 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
21 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
22 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
23 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
24 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
25 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
26 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
27 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
28 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
29 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
30 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
31 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
32 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
33 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
34 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
35 / 35

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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roma Emily Ratajkowski juventus

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