En seksi transfer!

Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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İtalya Serie A Kulüpleri'nden Roma, Ratajkowski'nin Roma formalı bir fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaşınca babası onu ele verdi.
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Güzel mankenin babası John Ratajkowski, onun Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşarak, "Acaba hangi takımı tutuyor" notunu düştü.
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Roma formasıyla poz veren Emily'nin 2017 yılında Juventus forması ile fotoğrafı çıktı.
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Yıldız kalecileri Alisson'u 75 milyon Euro'ya Liverpool'a satan Romalılar, daha güzel bir transfere kavuşmuş oldu.
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18,5 milyon Instagram takipçisi bulunan Ratajkowski, Romalılar'ın idolü oldu.
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Hangi takımı tutarsa tutsun, Emily'yi Roma'da sıcak bir karşılama bekliyor.
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Sosyal medyada paylaşımları binlerce etkileşim alan ünlü modelin fotoğrafları büyük ilgi uyandırıyor...
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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Roma'nın en güzel transferi Emily Ratajkowski
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