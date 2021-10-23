"Roman Çalıştayı" Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren Roman derneklerinden 200'e yakın yöneticinin katıldığı "Roman Çalıştayı" başladı.

İzmit ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Romanlara yönelik hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesinin Romanlarla ilgili çalışmalarıyla Türkiye'de öncü olduğunu belirterek, "Bu çalışmalarla Avrupa Birliğinin Yerel ve Bölgesel Kongresi'nden ödül aldık. Her seferinde bu çalışmalar bize yön verdi. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Büyükakın, çalıştayla amaçlarının bugüne kadar yapılan çalışmaları masaya yatırmak ve yapılması gereken çalışmaları ele almak olduğunu anlattı.

- "Eğitim meselesi her şeyin başında geliyor"

Romanlarla ilgili çalışmalarda, sorunları sahada görerek ilerlediklerini anlatan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Okur-yazarlık konusunda önemli ilerleme kaydettik. Çocuklarımızın eğitimdeki dezavantajlarına karşı Bilgi Evleri açtık. En başından beri akademisyenlerle sahada çalıştık, anketler yaptık, Roman dernek ve federasyonlarıyla çalıştık.

Asıl odaklanmamız gereken mesele çocuklarımızın eğitimi olmalıdır. Burada da sahada da yaptığınız çalışmalarda Allah rızası için en önemli meseleniz çocukların eğitimi olsun. Onlara doğru eğitim verirsek gelecekleri iyi olacak. Eğitim meselesi her şeyin başında geliyor. Çalıştayımızın bugün ele alacağı birçok alt başlık var. Bana göre en önemlisi eğitim. Bu konuda çocuklarımız adına fırsat eşitliği sağlanması gerekiyor. Aranızdaki her konuyu bir yana bırakıp bu meseleye eğilmenizi rica ediyorum."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de Büyükşehir Belediyesinin Romanlarla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Büyükakın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Düzce Roman Kadınlar Derneği Başkanı Sibel Gün Çabuk, Büyükakın ve AK Partili milletvekillerine bez bebek hediye etti.

Çalıştaya, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Aksoy ile Roman derneklerinden 200'e yakın yönetici katıldı.

Romanların, eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşadıkları sorunlar ve buna yönelik çözüm önerileri akademik ortamda masaya yatırılacağı çalıştay, yarın sona erecek.

