YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Roman ilahi grubundan korona konseri

Roman ilahi grubundan korona konseri

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 25.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Lapseki İlahi Grubu, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için özel bir program düzenledi.İftara bir saat kala belediye hizmet binasında sahne alan müzisyenler sosyal medya hesaplarından canlı performans sergiledi.

Lapseki İlahi Grubu, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için özel bir program düzenledi.
İftara bir saat kala belediye hizmet binasında sahne alan müzisyenler sosyal medya hesaplarından canlı performans sergiledi. İlçede yoğun bir ilgiyle takip edilen etkinlikte birbirinden güzel ilahiler, farklı enstrümanlar ve grup üyeleri eşliğinde seslendirildi. Lapseki İlahi Grubu üyeleri korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ayarlayarak maske takmayı da ihmal etmedi.
Davetliler arasında yer alan İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara kısa bir söyleşi yaptı. Hacı İsmail Efendi Camisi İmam Hatibi Hafız Mustafa Sözen program başında Kuran-ı Kerim tilaveti okudu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Çanakkale Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:15
Öğle
13:17
İkindi
17:05
Akşam
20:10
Yatsı
21:38

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Marmara Eczanesi
Merkez
Özhan Eczanesi
Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Kurtul Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Biga Fenerbahçeliler Derneği’nden yardım dolabı

Biga Fenerbahçeliler Derneği’nden yardım dolabı

23 Nisan'ı "Şehitler Abidesi"nde kutladılar

23 Nisan'ı "Şehitler Abidesi"nde kutladılar

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.