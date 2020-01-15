YURTHABER
  4. Roman kızlar okula oyuncak bebeklerle bağlandı

Roman kızlar okula oyuncak bebeklerle bağlandı

EDİRNE HABERLERİ  | 15.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Edirne'de, yetenekleri "öğrenci koçluğu" uygulamasıyla keşfedilen Roman kız çocukları, okulun atölyesinde oyuncak bebek ve çeşitli süs eşyaları üreterek hem dijital dünyanın zararlı etkilerinden kurtuldu hem de okula devam oranları arttı - Öğrencilerden Kazançkar: "Örgü bebek yapmayı çok seviyorum. Önceden cep telefonuna çok fazla zaman ayırıyordum. Şimdi bu bağımlılığım ortadan kalktı. Derslerime de daha fazla vakit ayırıyorum"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'deki bir ortaokulda "İlmek İlmek Sevgi Yumağı" projesi kapsamında atölyede oyuncak bebek ve çeşitli süs eşyaları üreten Roman kız çocukların okula devam oranları arttı.

Mimar Sinan Ortaokulundaki "öğrenci koçluğu" uygulamasıyla yaklaşık 50 Roman kız çocuğunun yetenekleri belirlendi.

Ardından okuldaki el işi atölyesinde etkinliklere katılan çocuklar, örgü oyuncak bebek, anahtarlık, kitap ayracı ve çeşitli süs eşyaları üreterek hem dijital dünyanın zararlı etkilerinden kurtuldu hem de okula devam oranlarını arttırdı. Öğrenciler, ürettiklerini arkadaşlarına da hediye ediyor.

Okulun müdürü İkram Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin özellikle örgü oyuncak bebeklere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Öğretmenlerinin de çalışmaları bu yönde gerçekleştirdiğini anlatan Kalkan, "Projenin amacı, öncelikle öğrencilere okulu sevdirmek. El işiyle uğraşmaları dijital dünya bağımlılığını önlüyor. Bu sayede öğrencilerin zihinleri ve koordinasyonları bir araya toplanıyor. Proje sayesinde öğrencilerin okula devam oranlarında da artış sağlandı." dedi.

- "Telefon bağımlılığımızı ortadan kaldırdı"

Okulun 8'inci sınıf öğrencisi Hayal Kazançkar ise projenin kendilerine birçok fayda sağladığını belirterek, "Örgü bebek yapmayı çok seviyorum. Önceden cep telefonuna çok fazla zaman ayırıyordum. Şimdi bu bağımlılığım ortadan kalktı. Derslerime de daha fazla vakit ayırıyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Eylem Armutkısı ise örgü oyuncak bebek yapmaya başladığından beri okula devam oranının arttığını dile getirdi.

El işi konusunda kurslar alarak yeteneğini geliştirmek istediğini vurgulayan Armutkısı, "Okuldan sonra evde de örgü oyuncak yapmaya devam ediyorum. Derslerime de düzenli olarak çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Atölyedeki çalışmalar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Trakya Üniversitesinden final haftası boyunca öğrencilere çorba ikramıTrakya Üniversitesinden final haftası boyunca öğrencilere çorba ikramı
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Keşan’a sanatsal dokunuşTrakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Keşan’a sanatsal dokunuş
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devamsızlık Eğitim Mimar Sinan Ortaokulu Öğrenciler Proje Roman çocuklar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Edirne Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
07:00
Sabah
08:32
Öğle
13:28
İkindi
15:52
Akşam
18:14
Yatsı
19:40

Edirne Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Gürkan Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Ömür Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Korkmaya hazır olun, Bocuk Gecesi 18 Ocak’ta

Korkmaya hazır olun, Bocuk Gecesi 18 Ocak’ta

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Selimiye’de oturaklar kaldırıldı

Selimiye’de oturaklar kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.