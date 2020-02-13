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Roman vatandaşların sorunları ele alındı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.02.2020 16:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nde “Yerelde İyi Yönetişimin ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki (ROMACTED)" toplantısı düzenlendi.Avrupa Konseyi ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında Türkiye genelinde Edirne, Konak, Pendik, Şişli ve Canik belediyeleri ile birlikte pilot belediyeler arasında yer alan Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nde “Yerelde İyi Yönetişimin ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki (ROMACTED)" toplantısı düzenlendi.
Avrupa Konseyi ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında Türkiye genelinde Edirne, Konak, Pendik, Şişli ve Canik belediyeleri ile birlikte pilot belediyeler arasında yer alan Kdz. Ereğli Belediyesi, ‘Yerelde İyi Yönetişimin ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki (ROMACTED)’ konulu toplantı gerçekleştirdi.
Romacted programının Kdz. Ereğli kolaylaştırıcısı Bahattin Turnalı’nın moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcısı Elif Gökdoğan Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever, Muhtarlar Derneği Temsilcisi Nurettin Yaman, İş-kur Müdürü Ayfer Yavuz, İlçe Nüfus Müdürü Güler Özdemir Özcan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Hasçelik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Keleş, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker, İlçe Sağlık Müdürü Sezer Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amiri Emrah İnal, görevli polis memuru Turgay Mete, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Şen, Zonguldak Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu proje koordinatörü İlhami Cem Mocan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı M. Faik Meral, Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü projeler birimi personeli Oğuzhan Alaz, Tuba Aslan Keskin, Esranur Karakütük, inceleme görevlisi Esra Sargın, proje elemanı Büşra Tüylüoğlu, Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Halime Çetin ve Toplum Eylem Grubu temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Roman vatandaşların eğitimde yaşadıkları sorunlar ve çözümüne dair yapılanlar, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerinin önündeki engeller ile daha güvenli ortamlarda barınma ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca Roman istihdamının önündeki engeller ve bölgedeki kalkınmanın hedefleri tartışıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 2’nci aşama Roman Strateji Belgesi de gündem maddeleri arasında yer aldı. Bir sonraki toplantıda çözüm süreçlerinin görüşülmesi kararlaştırıldı.

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