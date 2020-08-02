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Romanlar gençlik kampında buluştu

MERSİN HABERLERİ  | 02.08.2020 13:05 | Son Güncelleme

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) üyesi anne ve çocukları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı’nda bir araya geldi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olan ve Berdan Barajı mesire alanında bulunan gençlik kampı, bu kez Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) üyesi anneleri ve çocuklarını ağırladı.Belediyenin toplu taşıma aracıyla gençlik kampına getirilen anneler ve çocukları, önce gezinti aracıyla doğal ortamı gezme imkanı buldu.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) üyesi anne ve çocukları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı’nda bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olan ve Berdan Barajı mesire alanında bulunan gençlik kampı, bu kez Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) üyesi anneleri ve çocuklarını ağırladı.
Belediyenin toplu taşıma aracıyla gençlik kampına getirilen anneler ve çocukları, önce gezinti aracıyla doğal ortamı gezme imkanı buldu. Yemek ikramının ardından çocuklar, gençlik kampında özel olarak hazırlanan survivor parkurunda gönüllerince eğlendi. Kampın muhteşem ortamında oldukça mutlu anlar geçiren çocuklar, en keyifli dakikaları ise kanoya bindiklerinde yaşadı. Kamp görevlilerinin yakından ilgilendikleri kano etkinliğinde çocuklar suyun keyfini doyasıya yaşadılar.
“Hayatımızda ilk kez kanoya binmenin zevkini tattık”
Çocuğuyla birlikte ilk kez gençlik kampına gelen Sevda Uymaz, “Gerçekten çok eğlendik. Burada böyle şeylerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk ve sürpriz oldu. Bizlere bu imkanı sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
AKROMFED’in bir başka üyesi olan Yasemin Kırgız ise “Burada stres atma imkanı bulduk. Biz de eğlendik, çocuklarımız da eğlenme şansı buldular. Gençlik kampında bu imkanların olduğunu bilmiyorduk, görünce çok şaşırdık. Hayatımızda ilk kez kanoya binmenin zevkini tattık. Umarım bir kez daha buraya gelme şansı buluruz" diye konuştu.

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