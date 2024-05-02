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Romanlar Konfederasyonu Başkanının, Umre için 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdı iddiası

İHA İHA
02.05.2024 15:13
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Merkezi Kocaeli’de olan turizm acentesi sahibi Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve ekibinin umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Savcılığa şikayetlerin gelmesi üzerine polis ekipleri Çokyaşar ile birlikte toplam 5 kişiyi Sakarya’da gözaltına aldı.

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’ın sahibi olduğu turizm acentesinin Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerde umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Sakarya’da umreye gitme zamanının geçmesi üzerine durumdan şüphelenen bazı vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kişi başı yaklaşık 25 bin lira veren ve mağdur olan kişilerle görüşmek için Sakarya’ya gelen Çokyaşar ile 4 kişi toplantı yaptığı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edilirken geçtiğimiz senelerde de Çokyaşar hakkında aynı suçtan işlem yapıldığı öğrenildi.

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