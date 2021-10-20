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Romanya heyeti, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi

20.10.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya heyeti, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi

Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Romanya heyeti, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar'ın daveti üzerine Şanlıurfa'ya geldi.

Romanya Senatosu Avrupa İşleri Komisyonu üyeleri ile TBMM AB Uyum Komisyonu üyeleri AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir heyette yer aldı.

Milletvekili Kasım Gülpınar, konuk heyete memleketinin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirerek, bilgi verdi.

Heyet, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve diğer mekanları gezdi.

Şanlıurfa'ya has yöresel lezzetlerden tadan heyet, vatandaşlarla sohbet etti.

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