Romanya'nın konuştuğu genç yetenek! Enes Sali...

Romanya Ligi'nde Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'da forma giyen Enes Sali, takımının Acadamica Clienceni'yi 5-0 yendiği maçta tarihe geçti. 15 yaşındaki Türk asıllı oyuncu, ikinci yarı girdiği maçta harika bir gole imza attı.

Attığı gol sonrası teknik direktörü Gheorghe Hagi'ye koşan Kanada doğumlu Enes Sali, 15 yaş, 6 ay ve 21 günlük olarak Romanya Ligi'nin en genç gol atan futbolcusu oldu.

Maçtan sonra "Hagi tarafından oynatılmak benim için büyük gurur" diyen Sali, "Çok küçük yaşlardan beri futbolu çok seviyorum. Hedefim kazanabileceğim kadar maç kazanmak. Kendime güveniyorum, şu ana kadar başardığım hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

HAGI'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Futbolculuğu döneminde jenerasyonunun en iyilerinden biri olan ve Karpatların Maradonası lakabı takılan Gheorghe Hagi ise genç oyuncuyu övdü ve "Enes Sali'yi çok iyi biliyorum. Onun hakkında çok güzel şeyler duyacaksınız. Çok yetenekli biri. Onun kadar yetenekli oyuncuyu bulmak hiç kolay değil" dedi.

AİLESİ TÜRK KÖKENLİ

Kanada doğumlu Romanyalı Enes Sali'nin ailesi Türk kökenlere sahip. Özellikle Dobruca bölgesinde yaşayan Romanya'daki Türkler'in 2011 sayımına göre sayısı 28 bin 226.

BARCELONA SERBEST BIRAKTI

11 yaşına kadar Kanada'nın Otranta şehrindeki Woodbridge Strikers'ta futbol oynayan Sali, uluslararası bir turnuvada Barcelona gözlemcilerinin dikkatini çekti. Sali, iki yıl, Katalanlar'da oynarken; Barcelona, FIFA'nın kararı sonrası genç oyuncuyu serbest bırakmak zorunda kaldı.

Gheorghe Hagi, Sali'nin babasını ikna ederek onu Viitorul Constanta Akademisi'ne kazandırdı. Sali, 9 Ağustos 2021'de henüz 15 yaşında Farul Constanta'nın Sepsi OSK'yı 1-0 yendikleri maçta ilk profesyonel maçına çıktı.

Romanya, U16 takımının da formasını giyen Sali, Farul Constanta formasıyla üç maça çıktı.



