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Fatih Terim'den Mustafa Muhammed'e mesaj: Kendini toparlamalısın

14.09.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrasında bazı oyuncularına mesaj göndermişti.

Fatih Terim'den Mustafa Muhammed'e mesaj: Kendini toparlamalısın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'dan 2-2 bitirilen Trabzonspor maçından sonra bazı oyuncularına mesaj gönderdi. Tecrübeli teknik adam; "Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli ama bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler" dedi.

Terim'in gönderme yaptığı isimlerin Yedlin, Taylan, Babel, Mohamed ve Diagne olduğu öğrenildi.

Terim'in özellikle Bordeuax'ya transferi son anda yatan Mısırlı oyuncuyla bir görüşme yaptığı, "Fransa ya da Premier Lig'de oynamak istiyorsan, kendini toparlamalısın" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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