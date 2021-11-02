Romanya'da son 24 saatte 591 kişi Kovid-19'dan öldü

Bükreş (AA) - Romanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından 591 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede son 24 saatte 591 kişi
Kovid-19 nedeniyle 591 kişinin son 24 saatte hayatını kaybettiği Romanya'da, bu rakamın salgının başından beri kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu.
Ülkede Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının artması nedeniyle 25 Ekim-24 Kasım arasında 30 günlük kısmi kapanma kararı alınmıştı.
Dünyada en düşük aşılanma oranına sahip ülkelerden olan 19 milyon nüfuslu Romanya'da iki doz aşı yaptıran kişi sayısı 7 milyon 53 bin.
Ülkede kısıtlamaların başladığı 25 Ekim'den itibaren aşı olmayanların sadece marketlere girmesine izin veriliyor.
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