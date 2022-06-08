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Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, ASO 1.OSB Başkanı Akdaş’ı ziyaret etti

08.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, ASO 1.OSB Başkanı Akdaş’ı ziyaret etti

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca'nın, ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş’ı ziyaret ederek ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

ASO 1.OSB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdaş ziyarette yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Romanya’yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, her alanda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını aktardı.

Akdaş, Türkiye ile Romanya firmaları arasında çok önemli projeler yürütüldüğüne işaret ederek, "Ülkeler arası bu büyük iş birliklerinin yanı sıra iş insanlarımızın da üretime yönelik iş birliği yapması her iki ülke için çok önemli. Gerek ülke gerekse organize sanayi bölgeleri olarak çok önemli tecrübelerimiz var ve bunları her konuda paylaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, Türkiye’nin önemli bir stratejik ortak olduğunu vurguladı. Tinca, "Sizlerin tecrübelerinden faydalanıp, birlikte çalışmak istiyoruz. Ciddi bir yatırım potansiyeli var. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da artmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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