"Romatoid artriti kireçlenme ile karıştırmayın" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal, halk arasında "iltihaplı eklem romatizması" olarak bilinen romatoid artritin (RA) ilk semptomlarını 30-50 yaş arasında gösterdiğini belirterek, "Halk arasında kireçleme diye bilinen bir çeşit iltihapsız romatizma olan osteartrit ile romatoid artrit sıklıkla karıştırılır." ifadesini kullandı.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Dr. Öğr. Üyesi Topal, romatoid artritin, başta el parmak eklemleri olmak üzere tüm vücuttaki eklemleri tutabilen kronik iltihaplı bir romatizma çeşidi olduğunu bildirdi.

Tedavi edilmediği takdirde eklemlerde kalıcı deformiteye sebep olabileceğini aktaran Topal, ileri yaşlarda kişilerin günlük işlevlerini yerine getirmekte zorlandığını anlattı.

Topal, "Romatoid artritin ilk semptomları eklemlerde şişlik, kızarıklık ve ısı artışı şeklindedir. Beraberinde sabahları eklemlerde yarım saati bulan katılık, ağızda kuruluk, gözde kuruluk ve batma hissi olur." ifadelerini kullandı.

RA'nın sanılanın aksine yaşlılıkta görülen bir hastalık olmadığını aktaran Topal, şu bilgileri verdi:

"Romatoid artrit sadece ileri yaşta görülmüyor. İlk semptomlarını 30 ile 50 yaş arasında gösteriyor. Halk arasında kireçleme diye bilinen bir çeşit iltihapsız romatizma olan osteartrit ile romatoid artrit sıklıkla karıştırılır. Osteartrit daha çok ileri yaşlarda görülür. Diz, kalça ve el ekleminde görülür, sabah eklemlerdeki katılığı 5-10 dakika civarındadır. Parmaklarda deformiteden ziyade nodul şeklinde küçük şekil değişiklikleri oluşabilir. Sıcaktan hoşlanır, kaplıca tedavileri fayda sağlar. Romatoid artrit ise sıcağı sevmez, soğuk tedavi etmek gerektiğinden kaplıca tedavisi bu hastalar için uygun değildir."

- "Erken tedaviyle parmaklardaki deformitelerin önüne geçilebilir"

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal, RA'nın kalıtsal yönünün bulunduğunu, ancak ailesinde bu rahatsızlığı taşıyan her hastada gelişmeyebileceğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler, viral enfeksiyonlar gibi etmenler romatoid artrit gelişiminde rol oynar. Tanı konulan her hastada eklemlerde şekil bozukluğu olmaz. Erken tedaviyle parmaklardaki deformitelerin önüne geçilebilir. En sık eklemleri tutsa da göz, akciğer, kalp damar hastalıkları, kan tablosunda bozukluklar, cilt tutulumu, cilt altında nodül oluşumu ve böbrek tutulumu da görülebilir."

Topal, iltihaplı romatizmalarda egzersizin faydalı olduğunu belirterek, romatoid artritin tedavisinin ömür boyu sürdüğünü bildirdi.

Kovid-19 aşısı ile RA arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını aktaran Topal, romatizmal hastalığı olan riskli gruptakilerin aşılarını aksatmamaları gerektiğini belirtti.

Topal, ilaç kullanımına ilişkin, "İlaçlar doktor kontrolünde düzenlenmeli. Remisyon dönemlerinde doktor önerisiyle bir süre ilaçlar kesilebilir ancak bu süreçte de doktor kontrolleri aksatılmamalı." ifadelerini kullandı.

