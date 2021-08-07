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Romelu Lukaku, Chelsea ile anlaşma sağladı

07.08.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz devi Chelsea, kadrosuna katmayı planladığı Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı. 115 milyon euroluk bonservis ile sezonun transfer rekorunu kıran Chelsea, Lukaku için Inter ile anlaşmaya vardı.

Romelu Lukaku, Chelsea ile anlaşma sağladı

İngiliz devi Chelsea, eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu 115 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Inter'den bir kez daha kadrosuna kattı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Maviler, Inter'de forma giyen Lukaku'yu renklerine bağladı. Londra ekibinin bu transfer için 115 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması beklenirken, Belçikalı golcünün yeni takımından yıllık 12 milyon euro kazanacağı belirtildi. Sözleşmenin süresiyle ilgili olarak ise henüz bir açıklama yapılmadı.

CHELSEA'DE GOL ATAMADI!

Chelsea'de 15 resmi maçta forma giyen ve bu karşılaşmalarda gol atamayan Romelu Lukaku, imzanın ardından İngiliz ekibinde unutulmaz bir performans sergilemek için daha agresif olacak.

CHELSEA, 15 MİLYON VERMİŞTİ

2011 yılının Ağustos ayında 15 milyon euro karşılığında Anderlecht'ten Chelsea'ya transfer olam Romelu Lukaku, Londra ekibinde bir türlü bekleneni veremedi. Lukaku önce West Bromwich Albion'a, sonra da Everton'a kiralandı. Everton, gösterdiği başarılı performansın ardından 35,3 milyon euro ödeyerek Belçikalı golcünün bonservisini satın aldı.

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ÖNCE MANU, SONRA INTER

2014'te Everton'a imza atan Lukaku, 2017 yazında 84,7 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu. İki sezon Manchester United'da forma giyen Belçikalı yıldız, 2019'da 74 milyon euro karşılığında Inter'e imza attı.

TOPLAM 327,56 MİLYON EURO

Bugüne kadar Romelu Lukaku'ya kiralama ve bonservis bedelleri için toplam 212,56 milyon euro ödendi. Belçikalı yıldızın, Chelsea'ye imza atmasının ardından bu rakam 327,56 milyon euro olacak.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Chelsea
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