SPOR

Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

HopperHQ.com'un yaptığı analizlerle Instagram hesabı olan sporcuların paylaşımlarının maddi değeri ölçüldü. Paylaşım başına en çok para kazanan 11 sporcu açıklandı.

Dünyaca ünlü yıldızlar Instagram'dan yaptıkları paylaşımların karşılığında para kazanıyor. Peki en çok kim kazanıyor?

Instagram'ın zengin sporcuları listesi açıklandı

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HopperHQ.com'un yaptığı analizlerle Instagram hesabı olan sporcuların paylaşımlarının değeri ölçüldü.

HopperHQ.com'un yaptığı analizlerle Instagram hesabı olan sporcuların paylaşımlarının değeri ölçüldü.
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2018 listesine göre ilk sırada 105 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo yer aldı.

2018 listesine göre ilk sırada 105 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo yer aldı.
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133 milyon takipçisi olan Cristiano Ronaldo, Instagram'dan çoğunlukla poster, hayatından fotoğraflar ve futbol kariyerindeki başarısını gösteren imajlar paylaşıyor.

133 milyon takipçisi olan Cristiano Ronaldo, Instagram'dan çoğunlukla poster, hayatından fotoğraflar ve futbol kariyerindeki başarısını gösteren imajlar paylaşıyor.
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Rapora göre Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşım başına 750 bin dolar kazanıyor.

Rapora göre Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşım başına 750 bin dolar kazanıyor.
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İlk beşi tamamlayan diğer yıldızlar ise şöyle...

İlk beşi tamamlayan diğer yıldızlar ise şöyle...
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Neymar paylaşım başına 600 bin dolar kazanıyor.

Neymar paylaşım başına 600 bin dolar kazanıyor.
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Messi paylaşım başına 500 bin dolar kazanıyor.

Messi paylaşım başına 500 bin dolar kazanıyor.
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Futbolu bırakmış olsa da David Beckham da halen paylaşım başına 300 bin dolar kazanıyor.

Futbolu bırakmış olsa da David Beckham da halen paylaşım başına 300 bin dolar kazanıyor.
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Beşinci sırada yer alan Gareth Bale ise paylaşım başına 185 bin dolar gelir elde ediyor.

Beşinci sırada yer alan Gareth Bale ise paylaşım başına 185 bin dolar gelir elde ediyor.
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Altıncı sıradaki Zlatan İbrahimovic Instagram'dan paylaşım başına 175 bin dolar kazanıyor.

Altıncı sıradaki Zlatan İbrahimovic Instagram'dan paylaşım başına 175 bin dolar kazanıyor.
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Luis Suarez: 150 bin dolar

Luis Suarez: 150 bin dolar
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Conor McGregor: 125 bin dolar

Conor McGregor: 125 bin dolar
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Virat Kohli: 120 bin dolar

Virat Kohli: 120 bin dolar
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Stephen Curry: 110 bin dolar

Stephen Curry: 110 bin dolar
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Floyd Mayweather: 107 bin dolar

Floyd Mayweather: 107 bin dolar
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Genel sıralamaya bakıldığında ise Instagram'da paylaşım başına en çok kazanan isim 1 milyon dolarla Kylie Jenner.

Genel sıralamaya bakıldığında ise Instagram'da paylaşım başına en çok kazanan isim 1 milyon dolarla Kylie Jenner.
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Anahtar Kelimeler:
ronaldo messi juventus barcelona suarez

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