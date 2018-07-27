Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok

Dünyaca ünlü yıldızlar Instagram'dan yaptıkları paylaşımların karşılığında para kazanıyor. Peki en çok kim kazanıyor?

Instagram'ın zengin sporcuları listesi açıklandı

1 / 16 HopperHQ.com'un yaptığı analizlerle Instagram hesabı olan sporcuların paylaşımlarının değeri ölçüldü.

2 / 16 2018 listesine göre ilk sırada 105 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo yer aldı.

3 / 16 133 milyon takipçisi olan Cristiano Ronaldo, Instagram'dan çoğunlukla poster, hayatından fotoğraflar ve futbol kariyerindeki başarısını gösteren imajlar paylaşıyor.

4 / 16 Rapora göre Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşım başına 750 bin dolar kazanıyor.

5 / 16 İlk beşi tamamlayan diğer yıldızlar ise şöyle...

6 / 16 Neymar paylaşım başına 600 bin dolar kazanıyor.

7 / 16 Messi paylaşım başına 500 bin dolar kazanıyor.

8 / 16 Futbolu bırakmış olsa da David Beckham da halen paylaşım başına 300 bin dolar kazanıyor.

9 / 16 Beşinci sırada yer alan Gareth Bale ise paylaşım başına 185 bin dolar gelir elde ediyor.

10 / 16 Altıncı sıradaki Zlatan İbrahimovic Instagram'dan paylaşım başına 175 bin dolar kazanıyor.

11 / 16 Luis Suarez: 150 bin dolar

12 / 16 Conor McGregor: 125 bin dolar

13 / 16 Virat Kohli: 120 bin dolar

14 / 16 Stephen Curry: 110 bin dolar

15 / 16 Floyd Mayweather: 107 bin dolar