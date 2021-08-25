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Ronaldo için Manchester City iddiası güçleniyor!

25.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Harry Kane, transfer söylentilerine son noktayı koydu bu sezon takımda kalacağını açıkladı.

Ronaldo için Manchester City iddiası güçleniyor!

Harry Kane, transfere kapıyı kapattı. Özellikle adı Manchester City ile anılan İngiliz futbolcu, bu sezon Tottenham'da kalacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kane, "Pazar günü taraftarlardan gelen tepkileri görmek ve son haftalarda aldığım destek mesajlarından bazılarını okumak inanılmazdı. Bu yaz Tottenham'da kalacak ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için yüzde 100 odaklanacağım." ifadelerini kullandı.

Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon 49 maçta 33 gol atıp 17 de asist yapmıştı.

GÖZLER RONALDO'DA

Manchester City'nin bir numaralı transfer hedefi Harry Kane idi. Pep Guardiola'nın transferini çok istediği Kane için Tottenham Başkanı Daniel Levy, kapıları kapatsa da City bugüne dek ümidini kaybetmemişti. Ancak resmi açıklama sonrası planlar değişti.

Manchester City'nin Harry Kane transferinin rafa kalkmasıyla birlikte Cristiano Ronaldo'ya ağırlık vermesi bekleniyor.

RONALDO AYRILMAYA HAZIR

Serie A'nın ilk maçında Udinese karşısında ilk 11'de sahaya çıkmak istemediği iddia edilirken Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan Ronaldo'nun ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Cristiano Ronaldo
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