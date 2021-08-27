Ronaldo Manchester'a gidiyor! Peki kırmızı mı, mavi mi?

Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Torino'dan özel uçağı ile ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Manchester... Peki mavi mi, kırmızı mı?

Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediğini kendisine söylediğini açıkladı.

Allegri, "Siz sormadan ben söyleyeyim. Dün Cristiano, bana burada kalma niyetinin olmadığını söyledi. Bugün antrenmana çıkmadı, yarın da kadroda olmayacak." dedi.

Ronaldo ise Allegri'nin bu sözlerini takiben özel uçağı ile Torino'dan ayrıldı.

KIRMIZI MI MAVİ Mİ?

Ronaldo'nun uçağının Manchester şehrine inmesine kesin gözle bakılıyor. Başlarda, Manchester City'nin transferi bitirmesine kesin gözle bakılsa da, Mirror'un haberine göre Manchester United da son anda devreye girdi.

BCC'nin geçtiği son dakika haberine göre ise Man City, Ronaldo transferinden vazgeçti.

talkSPORT'taki bir habere göre Man Utd manjeri Solskjaer, "Cristiano'nun Juventus'tan ayrılacağını düşünmemiştim. Bruno Fernandes de sürekli onunla konuşuyor. Juventus'tan ayrılacaksa burada olduğumuzu biliyor" dedi.

Pep Guardiola ise "Cristiano hala Juventus oyuncusu ve başka bir şey söyleyemem. Tek söyleyebileceğim, transferin bitmesine üç dört gün kala her şey olabilir" dedi.



