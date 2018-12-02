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Ronaldo'nun 'tecavüz' ifadesi ortaya çıktı

İTALYA HABERLERİ  | 02.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

9 yıl önce Las Vegas’ta Kathryn Mayorga isimli bir kadına tecavüz ettiği ve sessiz kalması için para ödediği iddiasıyla dava açılan Cristiano Ronaldo'nun ifadesine ulaşıldı.

İşte Ronaldo'nun 'tecavüz' ifadesi...

Tecavüzle suçlanan Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

Kathryn Mayorga isimli bir kadına tecavüz ettiği ardından sessiz kalması karşılığında 375 bin dolar ödediğini iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı.

Kathryn Mayorga isimli bir kadına tecavüz ettiği ardından sessiz kalması karşılığında 375 bin dolar ödediğini iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisi, olayın ardından Eylül 2009'da 33 yaşındaki futbolcunun olayla ilgili sorgulama sırasında verdiği ifadeyi ele geçirdi.

Alman Der Spiegel dergisi, olayın ardından Eylül 2009'da 33 yaşındaki futbolcunun olayla ilgili sorgulama sırasında verdiği ifadeyi ele geçirdi.

Juventus'un yıldızı Ronaldo'nun, "Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" dediği iddia edildi.

Juventus'un yıldızı Ronaldo'nun, "Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" dediği iddia edildi.

İfadelerde Mayorga, "Bayan C", Ronaldo da "X" olarak adlandırılıyor. İfadeye göre Ronaldo'ya "O gece neler olduğu" sorulduğunda futbolcu şöyle yanıt verdi:

İfadelerde Mayorga, "Bayan C", Ronaldo da "X" olarak adlandırılıyor. İfadeye göre Ronaldo'ya "O gece neler olduğu" sorulduğunda futbolcu şöyle yanıt verdi:

"Onunla birlikte olduk. Aslında istemediğini söylüyordu ama beden dili bunun tam tersini ifade ediyordu."

"Onunla birlikte olduk. Aslında istemediğini söylüyordu ama beden dili bunun tam tersini ifade ediyordu."

Ronaldo iddialara göre ifadesinde şu sözleri dile getirdi: "Daha sonra onunla birlikte olmaya devam ettim. Biraz kabaydı. O sırada bedeninde bazı morluklar oluştu"

Ronaldo iddialara göre ifadesinde şu sözleri dile getirdi: "Daha sonra onunla birlikte olmaya devam ettim. Biraz kabaydı. O sırada bedeninde bazı morluklar oluştu"

Yine aynı ifadeye göre Ronaldo genç kadından özür diledi. Yine aynı belgelere göre avukatın "Sen ne söyledin, 'Bayan C' ne dedi?" sorusuna

Yine aynı ifadeye göre Ronaldo genç kadından özür diledi. Yine aynı belgelere göre avukatın "Sen ne söyledin, 'Bayan C' ne dedi?" sorusuna

"Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" diye yanıt verdi.

"Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" diye yanıt verdi.

Ronaldo'nun avukatının "Bayan C. olay sırasında hiç sesini yükseltti mi?" sorusuna da "Defalarca 'hayır' dedi ve durdu" diye yanıt verdiği de öne sürüldü.

Ronaldo'nun avukatının "Bayan C. olay sırasında hiç sesini yükseltti mi?" sorusuna da "Defalarca 'hayır' dedi ve durdu" diye yanıt verdiği de öne sürüldü.

Olay bittikten sonra ise Ronaldo genç kadının kendisine "Beni sen zorladın" diye kızdığını ve "Sen salaksın, ben diğerleri gibi değilim" dediğini belirtti.

Olay bittikten sonra ise Ronaldo genç kadının kendisine "Beni sen zorladın" diye kızdığını ve "Sen salaksın, ben diğerleri gibi değilim" dediğini belirtti.

Ronaldo'yu tecavüz etmekle suçlayan Kathryn Mayorga'nın, iddia edilen tecavüz zamanından birkaç saat önce Las Vegas’ta bir gece kulübünde birlikte eğlenirken çekilen görüntüleri yayınlanmıştı. (NTV)

Ronaldo'yu tecavüz etmekle suçlayan Kathryn Mayorga'nın, iddia edilen tecavüz zamanından birkaç saat önce Las Vegas’ta bir gece kulübünde birlikte eğlenirken çekilen görüntüleri yayınlanmıştı. (NTV)
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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Kathryn Mayorga

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yaptığı dansa bakılırsa sevişmeye davet etmiş Ronaldo yu, Sonrasında cr7 vitesi boşa almış.
Ne desem linç edilicem. görüntüler gayet net. Şikayet asılsız
Bu işte mossadın parmagı yok sa... Sırf ıtıbarsızlaştırmak adına. Tuzakk.. Resimler. Ve. VS fuhus.. Kadın içki.... Niye Messi yahudi..
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