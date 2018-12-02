Ronaldo'nun 'tecavüz' ifadesi ortaya çıktı

İşte Ronaldo'nun 'tecavüz' ifadesi...

Tecavüzle suçlanan Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

Kathryn Mayorga isimli bir kadına tecavüz ettiği ardından sessiz kalması karşılığında 375 bin dolar ödediğini iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisi, olayın ardından Eylül 2009'da 33 yaşındaki futbolcunun olayla ilgili sorgulama sırasında verdiği ifadeyi ele geçirdi.

Juventus'un yıldızı Ronaldo'nun, "Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" dediği iddia edildi.

İfadelerde Mayorga, "Bayan C", Ronaldo da "X" olarak adlandırılıyor. İfadeye göre Ronaldo'ya "O gece neler olduğu" sorulduğunda futbolcu şöyle yanıt verdi:

"Onunla birlikte olduk. Aslında istemediğini söylüyordu ama beden dili bunun tam tersini ifade ediyordu."

Ronaldo iddialara göre ifadesinde şu sözleri dile getirdi: "Daha sonra onunla birlikte olmaya devam ettim. Biraz kabaydı. O sırada bedeninde bazı morluklar oluştu"

Yine aynı ifadeye göre Ronaldo genç kadından özür diledi. Yine aynı belgelere göre avukatın "Sen ne söyledin, 'Bayan C' ne dedi?" sorusuna

"Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" diye yanıt verdi.

Ronaldo'nun avukatının "Bayan C. olay sırasında hiç sesini yükseltti mi?" sorusuna da "Defalarca 'hayır' dedi ve durdu" diye yanıt verdiği de öne sürüldü.

Olay bittikten sonra ise Ronaldo genç kadının kendisine "Beni sen zorladın" diye kızdığını ve "Sen salaksın, ben diğerleri gibi değilim" dediğini belirtti.