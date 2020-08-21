Rönesans, dünyanın en büyük müteahhitlik şirketi sıralamasında 23’üncülüğe yükseldi

İSTANBUL (AA) - Rönesans İnşaat, 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde, bu yıl bir önceki yıla göre on basamak birden yükselerek 23’üncü sırada yer aldı.

Rönesans Holding’ten yapılan açıklamaya göre, Rönesans İnşaat Avrupa’nın da en büyük 9’uncu müteahhitlik şirketi olurken, Türk şirketleri arasındaki liderliğini de korudu. Rönesans İnşaat, gelirlerinin yüzde 70’ini yurt dışındaki projelerden elde ederken, yurt dışında büyümeye ve ülkeye döviz girdisi sağlamaya devam ediyor.

Rönesans Holding'in geçen sene sonu konsolide cirosunun 5,4 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, holdingin hayata geçirdiği projeler, ülkeye yurt dışından getirdiği döviz ve tüm dünyada sağladığı istihdam ile Türkiye’ye ve dünyaya değer katmaya devam edeceği kaydedildi.